Los cargos que enfrentarían los señalados de retener y estafar a turistas mexicanos en medio del mar en Cartagena

Los señalados responsables de retener a una pareja de turistas mexicanos en mar abierto para posteriormente exigirles que pagaran casi 2 millones de pesos para liberarlos, en un recorrido entre Tierra Bomba y Bocagrande, ya fueron identificados por la Policía. Según las autoridades de Cartagena, estas personas serán judicializadas por secuestro simple.
El hecho se dio a conocer el pasado 18 de agosto cuando los turistas extranjeros denunciaron haber sido víctimas de un “secuestro exprés” cuando regresaban de la isla.
Según relataron, tres personas, dos hombres y una mujer, los obligaron a pagar 1.800.000 de pesos bajo amenazas, usando un datáfono en plena lancha.