Desolación en el Caribe: el paso del huracán Melissa dejó 30 muertos en Haití, incluyendo a 10 niños

Melissa, el peor huracán atlántico en casi un siglo, se acerca debilitado a Bermudas tras su devastador paso por el Caribe, en el que dejó al menos 30 muertos en Haití y partes de Cuba y Jamaica en ruinas.
Se prevé que las inundaciones disminuyan en Bahamas, que levantó el alerta de huracán, aunque podrían persistir en Cuba, Jamaica, Haití y República Dominicana, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).
“Las condiciones en Bermudas van a deteriorarse rápidamente esta noche”, dijo el NHC, al referirse a la llegada de Melissa a ese archipiélago en el océano Atlántico con vientos máximos sostenidos cercanos a los 165 kilómetros por hora (km/h).