Carlo Ancelotti alabó el juego de Colombia y lo dio como favorito para Mundial de 2026

El técnico Carlo Ancelotti quien dirige a la selección de Brasil, clasificada al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, habló sobre la cita orbital y sus favoritos, entre los que mencionó a Colombia.

En una entrevista concedida a UOL, el italiano comentó que “hay muchos países futboleros, aquí en Sudamérica, todos los países: Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, son muy futboleros”.

Sobre Colombia dijo que está al nivel de cualquier selección grande, ya que tiene buen fútbol, mucho talento y jugadores sobresalientes.