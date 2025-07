Así lo reveló la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que pudo acceder a los testimonios e indagaciones que ha adelantado el alto tribunal contra Carreño, conocido en la antigua guerrilla de las Farc como ‘Sergio Marín’.

La investigación señala que, al parecer, el congresista cobraba entre $150.000 y $3’640.000 a los integrantes de su UTL, así como a colaboradores y hasta conductores. Si bien los testimonios indican que el congresista hacía pasar esos dineros como un aporte para el partido Comunes –pese a que la ley prohíbe que funcionarios realicen aportes a colectividades–, hay registro de que con esos recursos presuntamente se pagaron gastos personales de Carreño, como ropa, hoteles y hasta sus estudios profesionales.

Uno de los testimonios clave es el de Irene Amado, quien fuera asistente del congresista y quien llegó a integrar su equipo de trabajo dada su cercanía familiar con la también parlamentaria Griselda Lobo, alias ‘Sandra Ramírez’, viuda del fundador de las antiguas Farc, alias ‘Tirofijo’.

“Fue una orden directa de Carlos Alberto Carreño desde el inicio. Y él jamás llegó a decirnos: ‘Ustedes están de acuerdo en que...’, no, eso no fue así, tanto que las personas que no aportaban tenían diferencias con el representante. Tenían un llamado de atención”, relató Lobo, quien logró hacer una matriz en la que llevaba el detalle de los pagos.