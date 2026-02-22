x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Carlos Alcaraz, campeón en el ATP 500 de Doha, llegó a 26 títulos en su carrera

Este año ha ganado el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha, noveno torneo de este nivel en su palmarés.

  • El español Carlos Alcaraz celebra su título número 26, al coronarse campeón en el ATP 500 de Doha. FOTO GETTY
    El español Carlos Alcaraz celebra su título número 26, al coronarse campeón en el ATP 500 de Doha. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 28 minutos
bookmark

El tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, cumplió los pronósticos y derrotó con una aplastante superioridad al francés Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha con parciales de (6-2, 6-1) en 50 minutos de juego.

El murciano, de 22 años de edad, suma este título en Catar al logrado en el Abierto de Australia, conquistado en Melbourne hace unas semanas.

Alcaraz, que solo ha cedido un set en sus cinco partidos en Doha, suma 12 victorias en otros tantos partidos esta temporada.

Para el siete veces campeón de Grand Slam fue el título 26 de su carrera, el noveno ATP 500.

Marcando el ritmo de los intercambios, soltando misiles con su saque (86% de puntos ganados con el primer servicio) y sólido al resto, Alcaraz cerró el partido con un ataque desde el fondo de la pista escalofriante.

“Después de cada torneo, tenemos que fijar nuevos objetivos. Estoy muy contento y orgulloso con todo lo hecho junto a mi equipo dentro y fuera de la pista”, celebró Alcaraz, que cuenta ahora con una ventaja de 3.200 puntos sobre el italiano Jannik Sinner al frente de la clasificación mundial.

Para Fils, número 40 del ranking, que disputaba su tercer torneo después de una larga ausencia por lesión, el número uno del mundo español supuso un obstáculo insalvable al final de una gran semana en la que logró triunfos sobre las cabezas de series como Jakub Mensik y Jiri Lehecka.

Acompañado por su nuevo entrenador Goran Ivanisevic, antiguo técnico de Novak Djokovic, Fils rindió homenaje a su rival, absolutamente intratable: “Ha sido una broma hoy”, exclamó. “Lo siento mucho por este final, que ha sido muy corta”, añadió dirigiéndose al público.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida