Carlos Alcaraz, campeón en el ATP 500 de Doha, llegó a 26 títulos en su carrera

El tenista número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, cumplió los pronósticos y derrotó con una aplastante superioridad al francés Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha con parciales de (6-2, 6-1) en 50 minutos de juego.

El murciano, de 22 años de edad, suma este título en Catar al logrado en el Abierto de Australia, conquistado en Melbourne hace unas semanas.

Alcaraz, que solo ha cedido un set en sus cinco partidos en Doha, suma 12 victorias en otros tantos partidos esta temporada.

Para el siete veces campeón de Grand Slam fue el título 26 de su carrera, el noveno ATP 500.