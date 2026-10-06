Carlos Alcaraz ganó el torneo de Tokio, primer título desde su regreso de la lesión

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Tokio, el primer título desde la lesión de muñeca que lo tuvo apartado del circuito más de cuatro meses, tras derrotar este martes al checo Jiri Lehecka en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-4.

Es el 27º título en la carrera del español, actual número 3 del ranking del tenis, y el tercero en lo que va de año tras el Abierto de Australia y Doha, antes de sufrir la lesión que lo apartó del circuito, al que volvió en el US Open, en agosto pasado.

“Estoy muy feliz de poder levantar un nuevo trofeo, empezaba a hacerse largo...”, bromeó Alcaraz tras su victoria.

Más en serio, admitió haber pasado por dificultades durante todo el torneo: “No siempre jugué mi mejor tenis, pero siempre conseguí encontrar la solución. Hoy, sin duda, he jugado mi mejor partido de la semana”.

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Ganar el título “significa muchísimo”, destacó.

Durante el tiempo de baja “se te pasan por la cabeza muchos pensamientos negativos, si vas a volver sano, si vas a ser el mismo que era antes (...), pero intenté apartarlos todo el tiempo”, explicó Alcaraz tras su victoria.

“Mi equipo y yo sabíamos que cuando regresara iba a estar sano al cien por cien”, añadió el murciano, que a sus 23 años es el tercer jugador en activo con más títulos en el circuito, por detrás de Novak Djokovic (101) y de Jannik Sinner (30).