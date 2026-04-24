Carlos Alcaraz no defenderá su título en Roland Garros por lesión: ¿que le sucedió?

El número dos del mundo, Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja por su lesión en la muñeca para el próximo torneo de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde debía defender el título.
“Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros”, afirmó el dos veces campeón en París para aludir a los dos grandes torneos finales de la temporada sobre tierra batida, en un comunicado en sus redes sociales.