“Hace unos días mi hijo menor Benjamín estuvo hospitalizado y eso me puso a pensar, fue un momento difícil y creo que mis hijos necesitan en este momento tener a su padre más cerca y no recorriendo el país”, dijo.

Otra de las razones para decidir no entrar en la contienda, es su familia. Se lo confirmó esta mañana a W Radio . Aseguró que cuando hizo el ejercicio de precandidato presidencial para las pasadas elecciones se alejó de su familia y no podía verlos seguido.

“Todos los rumores de que lo estoy pensando son ciertos, lo estoy reflexionando. Yo había dicho rotundamente que no en diciembre, pero pasaron muchas cosas en enero, febrero y marzo. Algún domingo estaba viendo una película de (Winston) Churchill, quien dijo que solo los estúpidos no cambian de opinión”, explicó Amaya en abril.

En cuanto a las reuniones que mantuvo con el presidente (la más reciente fue el miércoles), el gobernador aseguró que estuvieron centradas en impulsar a la región. Además, añadió que su prioridad será atender la crisis que atraviesan varios municipios por cuenta de la ola invernal. Ya hay 30 de ellos que se declararon en calamidad pública debido a las graves afectaciones.

“Los campesinos me decían, por favor gobernador, no renuncie, lo necesitamos acá. Siento que tengo un compromiso con ellos y ellos confiaron en mí”, dijo en entrevista con el medio citado.

Por otro lado, aseguró que su cercanía con el Gobierno no tiene que ver con ser de una ideología específica, sino que, para él, es importante mantener buenas relaciones con el jefe de Estado. En ese sentido, aseguró que seguirá trabajando de la mano con él y con “el cambio”. Es importante recordar que Amaya hace parte del Partido Verde, colectividad que ha lamentado su decisión de no ir por la presidencia.

“Siendo gobernador no puedo participar en política. Creo en algo profundamente y es como lo dije, el deseo de los colombianos de cambio no ha sido saciado, seguiré con el Presidente. Yo no soy petrista, lo que me corresponde es trabajar de la mano con el gobierno para el bien de mi departamento”, afirmó.

El gobernador agradeció el apoyo recibido y aseguró que le gustan varias precandidaturas, como la de María José Pizarro, por el Pacto Histórico. La describió como una mujer “muy pilosa y determinada”. Por el momento, Amaya dice que trabajará por una Colombia más justa y digna desde su liderazgo en Boyacá.

