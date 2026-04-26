Carlos Caicedo se distancia del Gobierno: “El Presidente ha hecho acuerdos que nosotros cuestionamos”

En esta entrevista exclusiva con El Colombiano, el candidato presidencial Carlos Caicedo analiza el panorama político de cara a las elecciones de 2026. El exgobernador del Magdalena y líder de Fuerza Ciudadana se distancia de la cúpula del Pacto Histórico, critica las alianzas del gobierno Petro con políticos tradicionales y responde contundentemente a las recientes denuncias por presunto acoso sexual y procesos judiciales en su contra. Además, detalla su propuesta de “pagar por estudiar” como estrategia para combatir la deserción escolar y la criminalidad en las regiones de Colombia.