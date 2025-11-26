Carlos Caicedo rompe con Petro: “Una cúpula del Pacto lo ha ido secuestrando”, ¿qué hay detrás?

En medio del último Consejo de Ministros televisado, el presidente Gustavo Petro mostró un distanciamiento que ya se venía dando con el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. Sin embargo, la discusión no quedó solamente en esa intervención. Caicedo reafirmó este rompimiento asegurando que al “presidente lo han ido poco a poco secuestrando una cúpula de políticos del Pacto venidos de la derecha”.

Y es que Petro, en su intervención televisada este pasado martes, afirmó que no podía “estar con organizaciones que se dicen de izquierda y buscan dividir a la izquierda”, haciendo alusión directamente a Fuerza Ciudadana, el movimiento de Carlos Caicedo, que ganó este fin de semana en la gobernación del Magadalena con María Margarita Guerra.



Ante esto, Carlos Caicedo, este miércoles desde la Plaza de Bolívar en Bogotá, aseguró que “el presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto (Histórico) que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha”.

También dijo que por culpa de “camaleones políticos como Armando Benedetti y Roy Barreras” que “no representan ninguna izquierda auténtica, que no tienen procesos sociales históricos, que más bien sus aliados políticos son clanes y mafias políticas regionales, Gustavo Petro se ha ido, cada vez más, alejando de una verdadera corriente de izquierda”.