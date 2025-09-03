Carlos Camargo: el hábil político que ahora será magistrado de la Corte Constitucional

Carlos Camargo Assis fue elegido por el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es abogado de profesión, fue defensor del pueblo durante la administración de Iván Duque y es cercano a los conservadores. Se impuso en la elección de este miércoles en el Senado con 62 de los 103 votos totales.

“Colombia puede confiar en que encontrarán en mí un magistrado consciente de sus deberes, respetuoso de la institucionalidad y decidido para que la Corte siga siendo referente de equilibrio democrático”, apuntó Camargo una vez se conoció de su elección.

El abogado, de origen cordobés, entrará a ocupar el despacho del magistrado José Fernando Reyes, quien saldrá de la magistratura este 5 de septiembre.

Camargo nació en Cereté (Córdoba) y es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una especialización, maestría y doctorado en Derecho. Entre septiembre de 2020 y enero de 2024 se desempeñó como defensor del pueblo. Renunció, estar más tiempo en un cargo público representaba una inhabilidad a la hora de ser tenido en cuenta para la elección de magistrado. Saltó como vicerrector de Proyección Universitaria de su alma mater.

Antes de ser defensor del pueblo, se había desempeñado como magistrado del Consejo Nacional Electoral y director de Fedepartamentos.

Ahora, en su aspiración a magistrado, recibió el apoyo del partido Conservador, la U, Liberal y Cambio Radical, las mismas colectividades que lo eligieron como defensor en 2020.

“En cada una de mis responsabilidades, en lo público y privado, he demostrado total independencia y apego a la Constitución y a la ley”, insistió Camargo.