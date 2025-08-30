“La UNGRD golpeó la reserva moral del presidente”: Carlos Carrillo

Sin lugar a dudas, el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) quedará inscrito como una de las manchas más profundas en la gestión de Gustavo Petro. El saqueo de recursos destinados a atender emergencias y a proteger a los más vulnerables no solo se convirtió en el episodio de corrupción más estruendoso de su propio gobierno, sino que expuso hasta qué punto la entidad fue cooptada por intereses políticos y redes clientelistas.
En entrevista con El Colombiano, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ofreció una radiografía de la entidad tras el desfalco, describiendo cómo encontró las estructuras internas tras haber sido utilizadas como “caja menor” de la política. Además, se refirió a la contienda electoral, a la aspiración presidencial de Daniel Quintero y a su aterrizaje en el Pacto Histórico, un tema que, según dijo, revela la forma en que viejas prácticas siguen marcando la política colombiana.