Carlos Carrillo habla de cómo la UNGRD era un concierto para delinquir

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, explica que el escándalo de “golpeó la reserva moral del presidente Petro”. En diálogo con Luz María Sierra habla de los casos de corrupción que han sacudido a la entidad y asegura que en su gestión han salvado $650.000 de la corrupción de Olmedo López y Snyder Pinilla. Carrillo habla sin filtros de la lucha contra prácticas clientelistas y de los contratos irregulares que logró frenar: “Lo que no dejamos que se robaran es igual de importante que lo que se habían llevado”.

Además, aborda temas candentes de la política nacional, desde la relación con el presidente Gustavo Petro hasta las tensiones internas en el Pacto Histórico, pasando por muy duros cuestionamientos sobre Daniel Quintero y su presencia en el Pacto Histórico.

Una conversación profunda y polémica sobre corrupción, poder, ideología y el futuro político del país.