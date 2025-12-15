Carlos Carrillo responde a Angie Rodríguez y acusa reparto político del Fondo Adaptación: “me sacaron para que Benedetti lo entregara a sus ‘amigotes’”

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, sobre su salida del Fondo Adaptación, en medio de una controversia por presuntas irregularidades contractuales en esa entidad.
La polémica se da luego de que la Procuraduría abriera una indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, ante posibles irregularidades en varios contratos que, según el ente de control, tendrían una ejecución presupuestal del 0%. En ese contexto, Rodríguez aseguró que durante la gestión de Carrillo se presentaron bajos niveles de ejecución, lo que habría generado riesgos de corrupción y fallas contractuales.