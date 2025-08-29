Carlos Fernando Galán le pidió la renuncia protocolaria a los alcaldes de las 20 localidades de Bogotá, este fue el motivo

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le pidió la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes de las diferentes localidades del Distrito Capital. Así lo confirmó Gustavo Quintero, secretario distrital de Gobierno.
De acuerdo con el funcionario de la administración de Galán, esta medida se tomó como una forma de evaluar a quienes dirigen las localidades bogotanas. “La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”, escribió en sus redes Quintero.
“Hemos avanzado, sin embargo. el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, concluyó el secretario de Gobierno justificando la petición de la renuncia protocolaria a los 20 alcaldes menores.