Galán tendrá que responder ante el CNE por aportes privados a su campaña a Alcaldía

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió indagación preliminar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tras una denuncia del concejal Angelo Schiavenato por presuntos aportes que habrían sido fragmentados por el Grupo Bolívar y Mercantil Colpatria para eludir el límite legal de financiación de campañas.
En ese sentido, la autoridad electoral señaló que “se avica la apertura de indagación preliminar por la presunta vulneración de los articulos 13, 14 y 16 de la Ley 130 de 1994, 20 y 23 de la Ley 1475 de 2011, por parte del señor Carlos Fernando Galán, identificado con número de cédula en calidad de alcalde electo a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., avalado por el Partido Nuevo Liberalismo, en el marco de las elecciones celebradas el 29 de octubre de 2023”.
Le puede interesar: En plena recta electoral, Petro iba a inaugurar un laboratorio que aún no existe en Bogotá; Galán lo frenó.
La investigación del cabildante determinó que Mercantil Colpatria habría donado $250 millones a la campaña, mientras que el Grupo Bolívar, a través de sus empresas, habría entregado $100 millones, quedando a escasos $5 millones del tope máximo del 2 % de los gastos de campaña. Superar ese umbral inhabilita a las empresas para contratar con las entidades territoriales donde el candidato resultó electo.