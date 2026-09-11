Carlos Manuel Vesga, el colombiano que podría hacer historia en los Emmy 2026

Colombia estará presente este lunes en el Peacock Theater, en Los Ángeles, California, donde se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2026, galardones que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense.
La cuota colombiana llegará de la mano de Carlos Manuel Vesga, el actor bogotano nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por interpretar a Manousos Oviedo en la serie de Apple TV, Pluribus.
Contexto: Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano que protagoniza Pluribus, una de las mejores series de 2025
Con dieciocho nominaciones en la edición número 78 de los premios, la más reciente historia de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, se ha posicionado como una de las mejores series de 2025: en enero ganó un Globo de Oro, fue alabada por la crítica y está a punto de ponerse a prueba en los Emmy, donde es una de las producciones con mayor número de nominaciones.
La protagonista de esta producción de ciencia ficción disponible en Apple TV es Carol Sturka —interpretada por Rhea Seehorn—, una novelista de una exitosa saga de romance que, a su vez, es una de las pocas personas en el mundo inmune a un virus de origen extraterrestre que unifica al resto de la humanidad en una mente colectiva, pacífica y optimista.
Al igual que Sturka, Oviedo es una de las trece personas del planeta que no pueden ser contagiadas con esta misteriosa infección. Una de las líneas principales de la serie es el viaje que hace el personaje de Vesga desde su natal Suramérica —en un auto antiguo, con una estampita de la Virgen del Carmen pegada en el retrovisor y un curso de inglés en audio en los parlantes— hasta Estados Unidos, para reunirse con Carol y encontrar una explicación a lo que está ocurriendo a su alrededor.