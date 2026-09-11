Carlos Manuel Vesga, el colombiano que podría hacer historia en los Emmy 2026

Colombia estará presente este lunes en el Peacock Theater, en Los Ángeles, California, donde se llevará a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2026, galardones que reconocen lo mejor de la televisión estadounidense. La cuota colombiana llegará de la mano de Carlos Manuel Vesga, el actor bogotano nominado en la categoría de Mejor Actor de Reparto por interpretar a Manousos Oviedo en la serie de Apple TV, Pluribus. Contexto: Carlos Manuel Vesga, el actor colombiano que protagoniza Pluribus, una de las mejores series de 2025 Con dieciocho nominaciones en la edición número 78 de los premios, la más reciente historia de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y Better Call Saul, se ha posicionado como una de las mejores series de 2025: en enero ganó un Globo de Oro, fue alabada por la crítica y está a punto de ponerse a prueba en los Emmy, donde es una de las producciones con mayor número de nominaciones. La protagonista de esta producción de ciencia ficción disponible en Apple TV es Carol Sturka —interpretada por Rhea Seehorn—, una novelista de una exitosa saga de romance que, a su vez, es una de las pocas personas en el mundo inmune a un virus de origen extraterrestre que unifica al resto de la humanidad en una mente colectiva, pacífica y optimista. Al igual que Sturka, Oviedo es una de las trece personas del planeta que no pueden ser contagiadas con esta misteriosa infección. Una de las líneas principales de la serie es el viaje que hace el personaje de Vesga desde su natal Suramérica —en un auto antiguo, con una estampita de la Virgen del Carmen pegada en el retrovisor y un curso de inglés en audio en los parlantes— hasta Estados Unidos, para reunirse con Carol y encontrar una explicación a lo que está ocurriendo a su alrededor.

Ya sea por su carácter inquebrantable, por su testaruda decisión de negarse a aceptar el estado del nuevo mundo en el que vive o por su divertido y, a veces, hasta conmovedor proceso de aprendizaje del inglés, Manousos se convirtió en uno de los personajes memorables de Pluribus. Al igual que para los seguidores de la serie, para Vesga este es también uno de los proyectos inolvidables de su carrera. El bogotano, de 50 años, ha construido una carrera de más de dos décadas en el cine, la televisión y el teatro colombiano. Sus producciones más conocidas han sido Amor sincero, El general Naranjo y Secuestro del vuelo 601. Su debut en el cine estadounidense lo hizo en 2024 con la producción independiente The Luckiest Man in America. Un año después del estreno de la cinta, pasó a hacer parte de una de las series de uno de los grandes escritores y directores de la televisión gringa.

Vesga ya ha sido nominado por este personaje a otros galardones, como los Premios Bravo, que se realizan en Colombia y en los que fue ganador, y los Imagen Awards, que reconocen las representaciones positivas de los latinos en la industria del entretenimiento y que fueron entregados en agosto. Allí también competía en la categoría de Mejor Actor de Reparto, pero el premio se lo llevó Michael Peña por su trabajo en All Her Fault.

En los Emmy 2026, el colombiano comparte categoría con actores que ya han ganado este galardón en otras categorías en años anteriores, como Billy Crudup, Shawn Hatosy y Tom Pelphrey. También están Patrick Ball, Gerran Howell y Jack Lowden. Tres de ellos están nominados por su participación en The Pitt, la serie más nominada este año. Las apuestas de Colombia están puestas en Vesga. De recibir la estatuilla dorada, Carlos Manuel se convertiría en el segundo actor colombiano en ganar un Primetime Emmy: el primero fue John Leguízamo, quien lo hizo en 1999 con Freak, una adaptación de su espectáculo de stand-up en Broadway, donde interpretó a distintos personajes de una familia latina.

La colombiana con el récord de nominaciones a estos galardones es Sofía Vergara, quien ha competido cinco veces por la estatuilla con sus trabajos en Modern Family y Griselda, sin llevársela a casa. Hay que recordar que otros colombianos han sido nominados a los Emmy Internacionales, que reconocen producciones realizadas por fuera de Estados Unidos, como Diego Vásquez por la primera temporada de Cien años de soledad y Christian Tappan por El robo del siglo.

¿Dónde y a qué hora ver los Premios Emmy 2026 en Colombia?

Al igual que en años anteriores, la ceremonia de entrega podrá verse en Colombia a través del canal TNT y en streaming a través de HBO Max. La transmisión de la alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche. La presentadora de la gala será la actriz Mariska Hargitay y, según el sitio oficial de los premios, algunos galardones serán entregados por Linda Cardellini, Macaulay Culkin, Jon Hamm, David Harbour, Amy Poehler, Florence Pugh, Zendaya, entre otros. Gane o no la estatuilla este lunes, la nominación de Vesga por Pluribus ya pone en primer plano el talento colombiano en uno de los escenarios más importantes de la televisión internacional. Su participación en esta y su llegada a los Emmy son también una muestra del momento que atraviesa el audiovisual colombiano, cada vez con mayor presencia en producciones y escenarios de alcance global.

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