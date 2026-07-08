El actor colombiano Carlos Manuel Vesga está nominado a los Premios Emmy 2026

Este miércoles fueron anunciadas las nominaciones a la edición número 78 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión.
El actor colombiano Carlos Manuel Vesga es uno de los siete nominados a Mejor actor de reparto en una serie dramática por su interpretación de Manousos Oviedo en Pluribus.
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La serie de Apple TV+, que obtuvo 18 nominaciones a estos galardones, se estrenó en noviembre de 2025 y fue considerada una de las mejores producciones del año.
Pluribus sigue la historia de Carol Sturka, una reconocida escritora de fantasía y una de las únicas trece personas en el mundo inmunes a una invasión alienígena pacífica. Esta entidad convierte a la humanidad en una especie de “mente colmena”, en la que las personas viven en un estado de felicidad forzada.
Además de Carol, interpretada por la actriz estadounidense Rhea Seehorn, Manousos es un colombiano que emigró a Paraguay y que también hace parte del reducido grupo de personas inmunes a esta especie de “pandemia”.