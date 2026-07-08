El actor colombiano Carlos Manuel Vesga está nominado a los Premios Emmy 2026

Este miércoles fueron anunciadas las nominaciones a la edición número 78 de los Premios Emmy, que reconocen lo mejor de la televisión. El actor colombiano Carlos Manuel Vesga es uno de los siete nominados a Mejor actor de reparto en una serie dramática por su interpretación de Manousos Oviedo en Pluribus. Lea: Estrenos en streaming en julio de 2026: Wicked, Enola Holmes 3 y más en Netflix, HBO Max y Prime Video La serie de Apple TV+, que obtuvo 18 nominaciones a estos galardones, se estrenó en noviembre de 2025 y fue considerada una de las mejores producciones del año. Pluribus sigue la historia de Carol Sturka, una reconocida escritora de fantasía y una de las únicas trece personas en el mundo inmunes a una invasión alienígena pacífica. Esta entidad convierte a la humanidad en una especie de “mente colmena”, en la que las personas viven en un estado de felicidad forzada. Además de Carol, interpretada por la actriz estadounidense Rhea Seehorn, Manousos es un colombiano que emigró a Paraguay y que también hace parte del reducido grupo de personas inmunes a esta especie de “pandemia”.

El bogotano, recordado por la telenovela Amor sincero o por la serie Secuestro del vuelo 601, tiene uno de esos roles silenciosos que, poco a poco, revela lo indispensable que resulta para el desarrollo de la historia. “Es un colombiano que ha migrado a otro país. Ha logrado, más o menos, construir algo allí; no es mucho, pero es suyo, lo defiende y lo aprecia profundamente. Y, de pronto, se lo quitan”, explicó Vesga a EL COLOMBIANO en noviembre, cuando se estrenó la serie. En ese momento, también aseguró que uno de los elementos clave para construir este personaje fue comprender la migración y “la pérdida, el miedo, la incertidumbre y el trauma que implica. Todo eso, para mí, explicó en gran medida por qué Manousos reacciona como reacciona y asume la postura que toma frente a este fenómeno que se toma el mundo”.

Además de su participación en Pluribus, uno de los detalles que se volvieron virales después del estreno de la serie fue la manera en que llegó Vesga a la producción. Lo primero que hizo el colombiano fue enviar un par de escenas en español e inglés, sin saber que se trataba de un proyecto del tamaño de esta serie. Solo después se enteró de que era para la nueva serie de Vince Gilligan, creador de Breaking Bad y guionista de The X-Files, a la que se presentaron 686 actores para interpretar a Manousos, una cifra que no olvida: fue seleccionado entre los cinco finalistas y, finalmente, elegido como uno de los protagonistas. Entérese: Apple TV destapa sus cartas para 2026: así es su ambiciosa apuesta de series y películas

¿Por qué Pluribus es una de las series más exitosas del último año?

Desde su estreno, Pluribus se convirtió en un éxito: tiene una calificación casi perfecta, de 99%, en Rotten Tomatoes, sitio web que recopila reseñas de cine y televisión hechas por críticos profesionales y por el público; y ha sido destacada por su “enfoque reflexivo”, “riqueza visual” y “actuaciones magistrales”.

La serie deja en quienes la ven preguntas sobre la individualidad, la felicidad, la paz y la libertad, los mismos interrogantes que surgieron entre el elenco —incluido Vesga— durante el rodaje. Una de esas preguntas, contó el actor a EL COLOMBIANO, es si una persona puede ser sabia e inocente al mismo tiempo. Su respuesta es que no, pues considera que una condición anula a la otra. Otra gira en torno a qué es la felicidad y dónde se encuentra. Sobre esto, el colombiano asegura que, “personalmente, como artista, siempre ha creído que está dentro de uno”. Su conclusión sobre la serie es clara: “Lo fabuloso de Pluribus es que no te dice qué pensar, pero te deja pensando. Es un show maravilloso porque tiene muchas capas: uno puede quedarse en una sola o leer varias. Plantea preguntas profundas y trascendentales”. Le puede interesar: ¿Quién es la persona más miserable del mundo? Esto es lo que dice Pluribus, la nueva serie del creador de Breaking Bad Hasta ahora, la producción que marca el regreso de Gilligan, considerado uno de los grandes guionistas de la televisión de las últimas décadas, ha acumulado múltiples nominaciones y premios. Se impuso en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards, los Gotham Television Awards y los Saturn Awards. Ahora, en los Premios Emmy, existe la posibilidad de que el trabajo de Vesga también sea reconocido. El actor compite en la categoría de Mejor actor de reparto en una serie dramática frente a nombres como Billy Crudup y Jack Lowden. Con esta nominación, Vesga entró en un reducido grupo de actores colombianos nominados a los Emmy, en el que figura Sofía Vergara. Para saber más: Perdidos en el Amazonas gana premio Emmy al Mejor Documental de Actualidad Cabe recordar que, aunque varios colombianos han sido nominados a los Premios Emmy Internacionales —como Diego Vásquez, Christian Tappan y Andrés Parra—, estos reconocimientos son distintos. Los Premios Emmy distinguen a lo mejor de la televisión estadounidense, mientras que los Internacionales premian exclusivamente producciones televisivas creadas y emitidas originalmente fuera de Estados Unidos. Habrá que esperar hasta el 14 de septiembre, día en que se llevará a cabo la ceremonia de entrega, para conocer si uno de los premios más importantes de Hollywood reconocerá el talento colombiano.

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