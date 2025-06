Así es el caso de desaparición forzada que vinculó al condenado empresario Carlos Mattos

“Yo fui a una reunión a la oficina de él (Carlos Mattos) y lo que se le veía era que tenía mucho odio contra la guerrilla de las Farc y contra el pueblo indígena por haber estado en el proceso del secuestro de su hermano”, había dicho alias El Canoso.

El exparamilitar aseguró que la vocación de Mattos es de bandido.

“¿Si hoy me pregunta si él tuvo que ver en eso? Sí, él tuvo que ver porque no hay de otra manera. Los paramilitares no tenían razones para asesinar a los señores indígenas por razones propias del paramilitarismo.

El expara relató que en cercanías a la Sierra Nevada había una complicidad entre la Fuerza Pública, algunos empresarios y paramilitares. Relató que agentes oficiales, incluso, entregaban informes de inteligencia donde calificaban a muchas víctimas de colaboradores de la guerrilla por el hecho de pertenecer a partidos como la UP y Juventudes comunistas.

“Yo tuve conocimiento de que la familia de Mattos dio dinero para la conformación del primer grupo de autodefensas que se creó en el Cesar y del cual nosotros teníamos la base en la finca Betaña”, añadió “El Canoso”.