Carlos Ramón González fue huésped de lujo en embajada colombiana en Nicaragua mientras aquí lo investigaban por corrupción

El exmiembro del gabinete presidencial y hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, vivió durante seis meses en el palacio que ocupa la embajada de Colombia en Nicaragua, a expensas de los impuestos de los colombianos y sin tener ningún cargo en particular en el Gobierno.

Esta es una de las conclusiones de un reportaje publicado por el periodista Daniel Coronell en la emisora La W, este viernes, en el que hizo una trazabilidad de la estadía del polémico exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Hay que recordar que González, quien fue miembro de la guerrilla del M-19 en el pasado, tiene una orden de captura por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se usaron dineros y contratos de esa entidad para sobornar a congresistas y obtener el respaldo a los proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo.

Según el reporte de Coronell, González y su esposa Luz Dana Leal, quien fue directora de Empleo y Emprendimiento en el Sena, vivieron en la sede de la embajada entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.