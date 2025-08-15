x

Carlos Ramón González fue huésped de lujo en embajada colombiana en Nicaragua mientras aquí lo investigaban por corrupción

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia tiene orden de captura por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

  • Carlos Ramón González, exguerillero del M-19 y exmiembro del gabinete del presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 53 minutos
El exmiembro del gabinete presidencial y hoy prófugo de la justicia, Carlos Ramón González, vivió durante seis meses en el palacio que ocupa la embajada de Colombia en Nicaragua, a expensas de los impuestos de los colombianos y sin tener ningún cargo en particular en el Gobierno.

Esta es una de las conclusiones de un reportaje publicado por el periodista Daniel Coronell en la emisora La W, este viernes, en el que hizo una trazabilidad de la estadía del polémico exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Hay que recordar que González, quien fue miembro de la guerrilla del M-19 en el pasado, tiene una orden de captura por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en el que se usaron dineros y contratos de esa entidad para sobornar a congresistas y obtener el respaldo a los proyectos del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo.

Según el reporte de Coronell, González y su esposa Luz Dana Leal, quien fue directora de Empleo y Emprendimiento en el Sena, vivieron en la sede de la embajada entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

Allí fueron albergados por el entonces embajador, León Fredy Muñoz, y su delegado de Asuntos Culturales, Óscar Muñoz Giraldo. Los tres, junto a sus respectivas parejas, convivieron en la sede diplomática que funciona en un palacio localizado en el barrio Las Colinas, de la ciudad de Managua.

Además, González se movilizaba en una camioneta Toyota de matrícula diplomática, asignada a la embajada.

Tras salir de la mansión, indicó el periodista, González buscó una nueva casa en compañía de Óscar Muñoz, en la que al parecer conviven también.

La denuncia ha dejado mal parada a la delegación diplomática de Colombia en Nicaragua, bajo sospecha de haber albergado a un exfuncionario supuestamente involucrado en hechos de corrupción, que huyó de Colombia para no asistir a las audiencias de manera presencial.

Vale la pena recordar que León Fredy Muñoz, Óscar Muñoz y Carlos Ramón González son copartidarios del partido Verde.

En la actualidad, León Fredy Muñoz ya no ejerce como embajador, sino que regresó a Colombia para ocupar una curul en el Senado. Su reemplazo fue precisamente Óscar Muñoz Giraldo, quien ya ostenta la función de Encargado de Negocios.

