No es un hecho menor. González fue uno de los fundadores de la colectividad y era uno de sus copresidentes, al punto que muchos lo llamaban “el dueño del letrero”. No solo era un sigiloso amigo del presidente Gustavo Petro, sino que logró llegar a ser uno de los funcionarios más poderosos de la Casa de Nariño: primero como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y luego como director de Inteligencia Nacional. (DNI).

A mediados de mayo, la Alianza Verde suspendió en el ejercicio de sus derechos estatutarios al senador Iván Name, así como a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz. Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los sancionados no figuraba González.

Durante más de 30 años, González Merchán operó en las sombras, tejiendo estrategias y entregando avales desde la Alianza Verde, que él mismo fundó en 2005 bajo el nombre de Opción Centro. Sin embargo, su llegada al Dapre en 2023 lo sacó del anonimato y lo puso bajo los reflectores.

Frente a las sanciones contra Name y Ortiz, la Alianza Verde recordó que desde hace más de un año, en mayo de 2024, fueron denunciados formalmente ante el Consejo de Control Ético del partido de cara a determinar el grado de responsabilidad frente a las denuncias y establecer las sanciones correspondientes.

La semana pasada, la Fiscalía le imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros.