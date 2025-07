“Hay relatos sobre nuestra hispanidad que llevan odio a que somos españoles”: Carlos Vives

No hay un cantante más importante que Carlos Vives para la historia de la música colombiana de los últimos 40 años. En los años noventa con Clásicos de la Provincia y con La Tierra del Olvido le dio un giro insospechado al vallenato, convirtiéndolo en eso que llamaría después “el rock de mi pueblo”. Esa obsesión por la historia del mestizaje folclórico lo trajo hasta 500, una canción en la que profundiza esas inquietudes por lo que se mezcla y hace un homenaje a Rodrigo de Bastidas, el conquistador español que hace cinco siglos fundó Santa Marta. Se le ha tildado de “blanqueador de la historia”, frases a las que responde en esta entrevista.

Acaba de presentar 500, una canción que habla de la fundación de Santa Marta y del conquistador Rodrigo de Bastidas, esto a propósito de la celebración que ha hecho el Gobierno Nacional y que ha levantado alguna polémica en la ciudad...

“Hace ya varios años tenía en mente la llegada de los 500 años de Santa Marta, porque tengo la Fundación Tras La Perla con la que trabajamos en el territorio y con la que tocamos muchas puertas de la ciudad, ahí me di cuenta que venía esa celebración, una celebración muy complicada en estos tiempos en los que hablar de hispanidad o de orgullo hispano es políticamente incorrecto. Empecé a trabajar en una campaña de ciudad pensada desde nuestra Fundación con mi pensamiento sobre ese tema, porque me parece que sobre la fundación hay una narrativa diferente a la que se dice hoy. Nos interesó mucho plantear una campaña que se llama Santa Marta 500 años, Ciudad del Origen, Corazón del Mundo. Siento que de parte de los samarios no había mucho conocimiento de la celebración y parecía que nos habíamos quedado en un tipo de relato antiespañol todo el tiempo, que nos ha perjudicado mucho como identidad, pero al mismo tiempo tenemos un desconocimiento de toda nuestra parte indígena, de nuestros hermanos mayores. Es una ciudad que no ha superado la edad que tenía hace 500 años. Fue importante para mí plantear algo diferente por mi papá (Luis Aurelio Vives) y los profesores que estudiaron con él y que fueron historiadores de la ciudad. Me interesó mucho la vida de Rodrigo de Bastidas”.

Usted toma una decisión creativa bastante interesante: el narrador al menos de los tres primeros minutos de la canción es Bastidas, ¿por qué?

“Porque a Bastidas no se le valora mucho porque cayó en la leyenda negra. Hace unos años empecé a tener conciencia de esta historia, porque cuando llegaban las fiestas de Santa Marta, con un amigo que construyó unas carabelas a partir de unas balleneras, empezar a hacer una bonita obrita de teatro en la que contábamos la historia de Bastidas, me empecé a apasionar por Bastidas, quien duró muy poquito en la ciudad después de que la fundó porque lo asesinaron. Cuando empiezas a conocer esa historia, porque él vino en 1501 y después quiso regresar y ese regreso se interrumpió mucho, porque tuvo dificultades; entre más me enteraba más intuía cosas de su vida. Recrearlo se convirtió en algo importante para mí. De alguna manera me sentí ‘bastidiano’”.

Es decir que encontró cosas en común con Bastidas...

“Hace más de 30 años, cuando estaba pensando en que quería hacer música nuestra, música de acá, teniendo en cuenta que yo había estado en la industria con baladas y otras cosas, me di cuenta de que no iba a hacer folclor, porque entendía que nadie que graba discos y hace shows, hace folclor, pero sabía que podía encontrar mi música moderna a partir de mis raíces. Ese fue mi camino hace más de 30 años. Entonces, de alguna manera sentí que a Bastidas le había pasado lo mismo, porque cuando él descubrió este Caribe en 1501, trató de volver y le tomó 23 años y cuando al final llegó, logró una buena relación con el cacique Bonda, que era el más importante de la zona. Ahí hubo algo especial, pero los samarios han desconocido esa figura y se ha metido a Bastidas en el ramillete de los malos. Quise entonces darme a la defensa de él, porque ese magnicidio representó la guerra para muchos de los caciques de la localidad, porque ellos sabían que con la muerte de Bastidas ese lado ambicioso que había llegado con él iba a ser para problemas, y después estuvo la muerte de Palomino –lugarteniente y gran jinete– ahogado en el río Palomino, así llegó el final de un sueño. Con la muerte de ellos dos, conspirada por Villafuerte y Samariego, se irrespetaron los acuerdos que había con Bonda. Entonces me parecía injusto el trato a Bastidas, aunque él fue una lucecita en nuestra historia, porque la tragedia de nuestros pueblos fue gigante, fue terrible, pero quise rescatar la vida de Bastidas, que está en el origen de la fundación de la ciudad, rescatar un poquito su memoria, entender que era un hombre de su época, que combatió con los Caribes y por eso se lo llevaron preso para España. Pero Bastidas fue un tipo pacifista, fue un tipo especial”. Le puede interesar: ¿Es El último baile la gira más exitosa del vallenato?

Y así nació la canción...

“Claro, con toda esta historia en la cabeza empecé a hacer 500, pude imaginarme todo lo que le pasó durante 23 años para poder fundar la ciudad, porque no llegaba; imagínate que antecitos de salir de Santo Domingo la gente a la que le debía plata tenía miedo, estaba endeudado, y ya cuando tenía sus barcos listos para salir a la fundación de la ciudad lo metieron preso al lado de su casa, en la Fortaleza Ozama; mientras él veía cómo se iban sus barcos rumbo a Santa Marta, los marineros lo rescatan con un batel y se lo llevan. Entonces, yo quise pensar en qué sentía Bastidas al poder reencontrarse con un amigo que le había dejado en Santa Marta 23 años atrás que se llamaba Juan de Buenaventura. Juan de Buenaventura fue un hombre leal a él que se quedó viviendo con los taironas y él le dijo: ‘Ya vengo’. Pero todo se enredó. Yo no quise pensar en el Bastidas que duró muy poquito en Santa Marta, sino en el Bastidas que está sintiendo que lo montan en ese barco, que sigue y que va rumbo a Santa Marta y que ya se acerca a la bahía donde lo están esperando. Y entonces la gente piensa: ‘Este quiere blanquear la historia de Santa Marta’. No, no es blanquear la historia de Santa Marta, nadie puede tapar la tragedia que fue para los taironas y para los pueblos indígenas lo que se les vino después de la muerte de Bastidas. Nadie puede taparlo, y fue lo que les dije a los líderes afros cuando saqué la cara de Bastidas, que era un esclavista. Lo que quiero es que rescatemos las cosas que nos unen, porque sembramos relatos de nuestra hispanidad que nos han mantenido con un odio hacia lo que somos, porque es que somos españoles”.

Detalles de la canción 500 de Carlos Vives

Los artistas samarios que participan en la canción 500 con Carlos Vives. FOTO Cortesía