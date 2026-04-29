Alerta sanitaria: decomisaron casi 4 toneladas de carne en mal estado en Campo Valdés

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, se incautaron 3.604 kilogramos de carne en mal estado en una plaza de mercado del barrio Campo Valdés, al nororiente de la ciudad.

El insólito hallazgo se dio en medio de una inspección de vigilancia y control a expendios de productos cárnicos en la capital antioqueña.

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Según las autoridades, la carne, avaluada en más de $80 millones, no cumplía con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la ley, y para colmo, tampoco había una documentación con la que se pudiera corroborar su procedencia, lo que da a entender que esta, al parecer, iba a ser comercializada de manera ilegal representando un riesgo para la salud y la vida de los consumidores.