Adiós al examen de admisión: conozca las carreras de la Universidad Nacional a las que puede ingresar sin este requisito

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) ha introducido un cambio significativo en su proceso de admisión que consiste en la eliminación del examen de admisión tradicional para ciertos aspirantes, quienes ahora serán evaluados mediante los resultados de las pruebas Saber 11.

La UNAL ya abrió las inscripciones para el primer semestre del 2027. El proceso de inscripción para este periodo inició el 6 de julio y estará abierto hasta el 19 de agosto de 2026. Para este periodo comenzará la exclusión de la prueba de admisión para el ingreso a algunas carreras.

Esta medida busca reducir las brechas de acceso, ya que el desplazamiento hacia los centros de examen representaba una carga económica y logística excesiva para los jóvenes en territorios periféricos.

La eliminación de este examen no es generalizada, sino que se concentra en la sedes de presencia nacional de la institución y algunos programas de movilidad especial. En esta lista están las sedes de Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco.

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Dentro de los programas, aplica para estudiantes que se inscriban a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica (PEAMA) y el Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET).