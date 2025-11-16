El carriel de Jericó ya tiene sello distintivo, pero cada vez hay menos artesanos

Al taller de Rubén Darío Agudelo, en el municipio de Jericó, llegaron dos empresarios chinos que deseaban observar de cerca cómo tomaba forma un carriel antioqueño, ese bolso singular que pasó de ser solución práctica para que el campesino y arriero llevaran de todo consigo a convertirse en pieza preciosa, patrimonio cultural.
Entrados en gastos le preguntaron a Rubén Darío si era posible que elaborara para ellos unos guarnieles personalizados, querían grabados y tallados sobre el cuero; tal vez dragones y otros animales rodeados de flores, tal vez palacios y templos con sus techos curvos y fluidos. Algunos símbolos de la cultura más antigua del mundo plasmados sobre un legado montañero. Claro que sí, les dijo Rubén Darío. Cuántos días se van a quedar, les preguntó. Los empresarios se miraron confundidos. Estaban convencidos de que encontrarían un producto digno de colección, pero con un proceso de tecnificación: ensamblaje mecanizado de las piezas de cuero, impresoras 3D para los grabados, cosas así. Estaban seguros de que en cuestión de un rato saldrían del taller con sus carrieles colgados.