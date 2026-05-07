Carrillo amplía ante Procuraduría denuncias de sobornos del 10% dentro del Fondo Adaptación

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, amplió ante la Procuraduría una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación.
Según explicó el funcionario, tendría información sobre el presunto cobro de una comisión del 10 % para garantizar la adjudicación y el desembolso de contratos dentro de esa entidad estatal. El señalamiento apunta al contrato suscrito entre el Fondo Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana, encargado de ejecutar obras en esa zona del país.
De acuerdo con la denuncia, presuntamente algunos funcionarios habrían exigido unas coimas al representante legal del contratista, por un pago equivalente al 10 % del valor total del contrato.