Carrillo amplía ante Procuraduría denuncias de sobornos del 10% dentro del Fondo Adaptación

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, amplió ante la Procuraduría una denuncia relacionada con presuntos actos de corrupción al interior del Fondo Adaptación. Según explicó el funcionario, tendría información sobre el presunto cobro de una comisión del 10 % para garantizar la adjudicación y el desembolso de contratos dentro de esa entidad estatal. El señalamiento apunta al contrato suscrito entre el Fondo Adaptación y el consorcio Dinámicas Hídricas Mojana, encargado de ejecutar obras en esa zona del país. De acuerdo con la denuncia, presuntamente algunos funcionarios habrían exigido unas coimas al representante legal del contratista, por un pago equivalente al 10 % del valor total del contrato.

Carrillo aseguró que la información que ha recibido indica que el contratista habría cumplido con las condiciones pactadas y que posteriormente le habrían solicitado el dinero de manera informal. “El contratista asegura haber cumplido y también asegura que, de manera informal, le pidieron un cobro del diez por ciento para poder pagar. Eso es una práctica que, desgraciadamente, ha sido habitual en este país, pero que es inaceptable”, afirmó el director de la UNGRD. Carrillo, quien estuvo a cargo durante varios meses del Fondo y que salió de él a finales del año pasado, señaló que decidió trasladar el caso a las autoridades competentes al considerar que su obligación como servidor público es denunciar cualquier posible irregularidad de la que tenga conocimiento. “Por eso interpuse esa denuncia ante la Fiscalía, que es mi obligación. Cuando a un servidor público le llega una información como esta, tiene el deber de ponerla en conocimiento de las autoridades”, dijo. El director de la UNGRD también aclaró que la denuncia no está dirigida de manera puntual contra Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, debido a que, según dijo, aún no cuenta con información suficiente para identificar a los presuntos responsables de los hechos.

En ese sentido, manifestó que espera que las investigaciones permitan esclarecer quiénes estarían involucrados. Asimismo, el actual director de la UNGRD indicó que ha mantenido conversaciones con el presidente Gustavo Petro y que espera abordar de manera más amplia la situación tras la controversia desatada por recientes declaraciones públicas que Rodríguez ha dicho en su contra. Las denuncias del funcionario se conocen en medio de un nuevo choque entre ambas entidades.

El rifirrafe entre Rodríguez y Carrillo