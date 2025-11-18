Lo que se sabe de la familia que fue arrastrada en su vehículo por creciente súbita en Silvania, Cundinamarca: hay un muerto y tres desaparecidos

La temporada de lluvias sigue causando emergencias en todo el país. Esta vez, el municipio afectado fue Silvania, en el departamento de Cundinamarca, donde la creciente súbita de la quebrada Yayata causó daños en varias viviendas a su paso por el barrio La Esperanza, y desencadenó una emergencia mayor en la vereda El Hato. Y es que en esa zona rural, un vehículo con cinco ocupantes fue arrastrado por la corriente de la quebrada, que tras un aguacero que duró más de cuatro horas, generó una palizada que se llevó consigo al vehículo modelo Nissan Sentra. De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de los cinco ocupantes del vehículo, “una persona logró ponerse a salvo y ya fue recuperado el cuerpo de un adulto mayor”. Sin embargo, las otras tres personas continúan desaparecidas.

El alcalde de Silvania, José Ricardo Pulido, informó por su parte, que la creciente bajaba con tanta fuerza que pasó por encima del puente y generó un "efecto de absorción" que arrastró tres vehículos y uno de ellos, que se desplazaba del municipio de Tibacuy hacia Bogotá, se llevó la peor parte al ser arrastrado. Los otros dos carros quedaron atrapados en un muro y se salvaron de ser llevados por la corriente.

Las víctimas de la emergencia en Silvania, Cundinamarca

El mandatario le confirmó a Blu Radio que la persona fallecida fue identificada como Segundo Miguel Villota, de 69 años, mientras que las desaparecidas son tres mujeres: Ana Lucía Villota Escandón, de 45 años; Teresa Escandón, de 65; y Manuela Sofía Villota Escandón, de apenas 16 años. La persona que logró salir del vehículo y que se recupera en un centro asistencial es Sara Gabriela Villota Escandón, de 25 años. Según Pulido, la fuerza del agua explotó uno de los vidrios del carro y la joven salió expulsada del mismo. “Logra salir a un costado y es arrastrada más o menos unos 200 metros”, contó el alcalde. Del resto de ocupantes y del vehículo no se tiene rastro.