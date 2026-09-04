Video: Quisieron mostrar un carro sin conductor y terminó chocando contra una patrulla

Los avances en los sistemas de conducción autónoma y los vehículos controlados de manera remota han permitido que esta tecnología pase de los escenarios experimentales a aplicaciones cada vez más frecuentes. Sin embargo, una demostración realizada en Islamabad, Pakistán, dejó en evidencia que estos sistemas todavía pueden presentar fallas o depender de la intervención humana.

El hecho ocurrió durante la presentación de un prototipo de automóvil diseñado para desplazarse sin una persona al volante y ser operado de manera remota mediante conexión a Internet.

Mientras se explicaba el funcionamiento del vehículo, el encargado de la demostración permanecía sentado en uno de los asientos, junto al lugar destinado al conductor. En determinado momento, el automóvil comenzó a avanzar y realizó inesperadamente un giro hacia la izquierda.

El problema fue que en esa dirección se encontraba estacionada una patrulla de la Policía. Al percatarse de que el prototipo se aproximaba al vehículo oficial, el hombre intentó intervenir para detenerlo o modificar su trayectoria, pero no logró evitar la colisión.