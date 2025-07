“Los carros eléctricos ya compiten de tú a tú con los de combustión”: BYD Colombia

BYD, el gigante chino de vehículos de nueva energía, no solo lidera en ventas de eléctricos, también está reindustrializando con buses ensamblados en el país .

La revolución de la movilidad no va en reversa. Colombia está acelerando su tránsito hacia los vehículos eléctricos , y en ese camino, las decisiones regulatorias, los incentivos fiscales y hasta la presión ambiental de los usuarios están redibujando el mapa automotor del país.

Nada de esto hubiera tenido los resultados que muestran los reportes de Andemos si los registros de pico y placa en las ciudades no generaran incentivos para que los vehículos híbridos o eléctricos tengan una preferencia frente a los de combustión. A eso se suman los incentivos del Gobierno Nacional: IVA al 5% y arancel cero para vehículos eléctricos. Estos elementos hacen que un eléctrico o híbrido sea una opción económicamente más razonable que antes”.

“Creemos que desde pandemia ha habido una modificación importante en la forma de entender el transporte y la responsabilidad ambiental de todos los pasajeros o usuarios de un vehículo particular o comercial en el país. Claramente, las alcaldías y municipios han entendido que incentivar modos de transporte más amigables con el medioambiente no solo es responsable con la situación de muchas ciudades , que a veces alcanzan niveles de contaminación altos, sino que hay una conciencia más elevada de los usuarios: decir, ‘voy a contribuir con mi granito de arena para transportarme de forma más cómoda y amigable ambientalmente’.

La gente ve nuestros buses y camiones rodando desde 2019. Si los municipios, que hacen grandes estudios, confían en ellos, ¿por qué no lo haría un particular? Todo esto, sumado al respaldo normativo, el cambio de mentalidad desde la pandemia, el beneficio del pico y placa y los precios competitivos, disparó la compra de eléctricos e híbridos, que ya llegan casi al 30% del mercado en Colombia ”.

“El año pasado teníamos un papel muy importante en el segmento de los híbridos, porque existía en Colombia algo que se llamaba la cuota para híbridos, es decir, que 3.000 vehículos híbridos podían entrar al país con un 5% de arancel. Sin embargo, esta cuota se eliminó en diciembre y prácticamente este año BYD no ha importado vehículos híbridos, porque el arancel desde China para vehículos híbridos es del 35% , versus el arancel de un vehículo eléctrico, no importa su origen, que es del 0%.

La novedad es que ampliamos nuestro portafolio. Ya no solo mantenemos nuestra oferta de buses traídos desde China, sino que este es el primer bus de este tamaño, con esta configuración, que se ensambla y se carroza completamente en Colombia . Puede generar un gran valor agregado, no solo por vincular buses de este tamaño —160 pasajeros transportados— sino porque empiezan a competir con sistemas de transporte de altas capacidades.

Es una de las más seguras del mundo. Se somete a una prueba llamada ‘Monte Everest’, como si le dispararan, y no explota ni reacciona. Su construcción minimiza cortocircuitos. Un ejemplo: en las protestas de 2021 en Bogotá, manifestantes quemaron ocho buses. Uno, de BYD, no pudieron incendiarlo, pese a varias bombas molotov. Solo lo grafitearon. Eso también es un argumento de venta y de confianza para aseguradoras”.

“La batería Blade llegó al mercado en 2021, primero en vehículos particulares, luego en camiones y finalmente en buses, por la responsabilidad que implica el transporte público. Desde el año pasado se incorporaron estas baterías en buses . En 2024 fabricamos y vendimos más de 4.200.000 vehículos en el mundo, todos con batería Blade. Tiene una vida útil de 10 a 15 años. Ahora uno se pregunta dónde cargar, no cuándo cambiar la batería.

“Colombia debe hacer una regulación diferenciada. No todos los híbridos son iguales. Hay híbridos que no hacen ningún aporte real al ambiente. Hay una mora en reglamentar los híbridos. Hay microhíbridos o minihíbridos que no ruedan en modo eléctrico y apenas ayudan al aire acondicionado o la tracción. Son más vehículos a combustión con emisiones que aportan muy poco (menos del 15%) y reciben beneficios como los eléctricos, que son cero emisiones.

Los microhíbridos, por ejemplo, solo encienden el aire acondicionado o la radio con la batería, pero el motor es de combustión. Otros sí son híbridos enchufables, que pueden recorrer hasta 60 kilómetros solo con electricidad. Esos sí aportan. En ningún país del mundo se les dan esos beneficios. Un híbrido enchufable sí puede andar 50 a 100 km en modo eléctrico y cargar combustible solo para viajes largos. Es un vehículo que en la ciudad se comporta como uno eléctrico.

Pero hoy, todos los híbridos tienen los mismos beneficios: no pagan pico y placa, pagan menos impuestos, etc. Eso debe cambiar. Muchos mandatarios ya están diciendo que van a quitar los beneficios a los híbridos, y tienen razón. En otros países ni siquiera tienen beneficios. Aquí deberíamos incentivar solo a los que realmente aportan a la transición energética”.

