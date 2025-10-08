Antioquia concentra el 18,5% de los robos de vehículos en Colombia, ¿cuáles son los carros preferidos por los ladrones?

Entre junio y agosto de 2025, robar un carro en Colombia se volvió casi una rutina diaria. En ese periodo, la Policía Nacional reportó 2.194 casos de hurto de vehículos y 8.030 de motocicletas, consolidando este delito como una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana.
El informe SVR (Recuperación de Vehículos Hurtados) de Ituran Colombia, basado en el monitoreo de su flota protegida, ofrece una radiografía del fenómeno.
Muestra los patrones delictivos más frecuentes, las zonas más vulnerables, los tipos de vehículos preferidos por las bandas y los horarios en los que los delincuentes actúan con mayor facilidad.
Lea más: Ventas de carros eléctricos en Colombia aceleraron al 151% en septiembre: BYD, Kia y Volvo dominan el mercado