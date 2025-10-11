Tren de Aragua le pidió a Petro sumarse a la ‘paz total’

El grupo criminal Tren de Aragua ha mostrado su intención de sumarse al proyecto de ‘paz total’ promulgado por el presidente Gustavo Petro, así lo han hecho saber a través de una carta enviada al jefe de Estado.
La carta es firmada por Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido con el alias de Larry Changa, uno de los cofundadores y líderes originales del Tren de Aragua, una de las bandas delincuenciales más importantes de Venezuela que ha trascendido a América Latina y que ha sido catalogada por Estados Unidos como una organización terrorista.
En ese documento, Larry Changa reconoce una presencia del grupo criminal en territorio colombiano y pide la “apertura de un proceso exploratorio de paz”. El TDA estaría buscando una desmovilización con ayuda de las autoridades colombianas.