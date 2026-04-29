La carta anónima que llegó a Álvaro Uribe y daría un giro a la investigación por magnicidio de Miguel Uribe

En un papel amarillento y rayado, un corto texto escrito con letras mayúsculas y cuadradas llegó a las manos del expresidente y líder del Centro Democrático: Álvaro Uribe Vélez. El contenido de aquella carta no es algo menor: es una confesión, con supuesta información verídica sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Ya casi se cumple un año, los dedos apuntan hacia las disidencias, pero nadie sabe por qué lo mataron, quién quería matarlo y dónde se gestó el plan criminal que, después de décadas, volvió a manchar de sangre la contienda presidencial.

Entérese: Magnicidio de Miguel Uribe: así se planeó desde la Segunda Marquetalia y se ejecutó con red criminal en Bogotá

La carta dice lo siguiente:

“Estimado presidente Uribe, hoy me dirijo a usted con el fin de comunicarlo del acto más despreciable realizado por el gobierno de turno y el gobernador de [tachado] en el mes de mayo de 2025.

Este individuo es accionario del departamento de [tachado], que el actual gobernador de [tachado] acordó en manera financiar el magnicidio del senador Miguel Uribe, acto seguido financió unas compañías que se encuentran en los canales de Pasto.

Además me confirmó de los acuerdos con los diferentes grupos al margen dela ley. Hoy pongo en sus manos esta información de manera anónima ya que el exalcalde y yo tememos por nuestras vidas.

De antemano muchas gracias, Dios y la patria lo protejan siempre”.