Olmedo López estalla contra la Fiscalía: “Quien entregue información de los máximos responsables es desprotegido”

El hombre más rico del mundo dejó la Casa Blanca después de presidir un agresivo departamento de recortes presupuestales con desempeño opaco: no se sabe muy bien cuánto ahorró y el Estado enfrenta una serie de demandas de las que no se sabe si saldrá bien librado. Musk se quejó de que Trump no lo tuvo en cuenta para abrir negocios con Emiratos Árabes Unidos.