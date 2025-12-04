La carta del “Pollo” Carvajal a Trump: habla de conexiones de Maduro con el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua

Hugo “el Pollo” Carvajal, el exjefe de la inteligencia militar de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le envió una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, detallando graves acusaciones contra el régimen venezolano y en la que también se ofrece a brindar colaboración para desmantelarlo. La misiva tiene fecha del 2 de diciembre y fue enviada desde una prisión federal donde Carvajal espera una sentencia por narcotráfico y terrorismo. En el documento asegura que Maduro dirige al país como una organización criminal. Puede leer: ¿Por qué Rusia y China no intervienen en la tensión geopolítica entre Trump y Maduro?

Las conexiones entre Nicolás Maduro y el Tren de Aragua

Una de las revelaciones más destacadas en el documento es la conexión directa entre el régimen venezolano y la banda criminal conocida como El Tren de Aragua.

En la carta, Carvajal aseguró que el régimen venezolano ha apoyado a este grupo con armamento y facilidades para su expansión. Allí afirmó haber estado presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales para defender al régimen. “Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua”, aseveró Carvajal, agregando que Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles. Le recomendamos leer: Gustavo Petro insiste en que el Cartel de los Soles no existe, ¿qué es lo que se sabe sobre esta organización criminal? Luego de que murió Chávez, Maduro “amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero”, según Carvajal. El objetivo de la expansión, según la misiva, es infiltrarse a los Estados Unidos para delinquir y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia dentro de Venezuela. El exjefe de inteligencia asegura que se ordenó a los líderes de las bandas que enviaran a miles de miembros fuera del país, una operación que se coordinó a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de Prisiones, la Guardia Nacional y las Fuerzas Policiales Nacionales.

En la carta, “Pollo” Carvajal revela la conexión de Maduro con el Tren de Aragua. Foto: The Dallas Express

Carvajal aseguró que, con la política de fronteras más flexibles de la Administración Biden-Harris, el Tren de Aragua aprovechó la oportunidad para enviar a sus operativos a EE. UU. y seguir secuestrando, extorsionando y asesinando, lo que convierte cada delito en suelo estadounidense en un acto ordenado por el régimen.

El Cartel de los Soles como política de Estado

La carta confirmaría las acusaciones que se han hecho desde la Casa Blanca, pues a través de esta, Carvajal sostiene que Maduro y la cúpula chavista en efecto conforman y operan El Cartel de los Soles. En el documento, el exjefe de inteligencia describe al cartel como una “política de Estado” y una “corporación transnacional dedicada” al narcotráfico y a la infiltración política. El Cartel de los Soles, según Carvajal, ha sido utilizada para atacar deliberadamente a Estados Unidos, inundando el país de droga y generando una crisis de salud. Para el excolaborador del régimen, las drogas enviadas a Estados Unidos no son operaciones aisladas de traficantes, sino “políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano”. Carvajal reveló que el plan de usar las drogas como arma fue sugerido por el régimen cubano a Hugo Chávez a mediados de la década del 2000. Esta estrategia se habría ejecutado con el apoyo de las Farc, el ELN, agentes cubanos y Hezbolá, a quienes el régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad para operar libremente desde Venezuela contra EE. UU. Amplíe la noticia: La estrategia del Cartel de los Soles para colarse en la política colombiana: habría un narco detrás

El envío de espías a Estados Unidos y el software para alterar resultados electorales

El documento también señaló al régimen de utilizar contrainteligencia y espionaje para desestabilizar a los Estados Unidos. Carvajal sostuvo que durante dos décadas se han enviado espías al país norteamericano, algunos supuestamente encubiertos como opositores venezolanos.

En un punto inquietante, Carvajal acusó al régimen de utilizar un software llamado Smartmatic para alterar resultados electorales, tanto en territorio venezolano como en el país norteamericano. El exgeneral aseguró: “Conozco el sistema porque yo mismo lo instalé en la asamblea electoral”.

El exjefe de inteligencia reveló el programa usado por el régimen para alterar resultados electorales. Foto: The Dallas Express

Finalmente, Carvajal revela que la inteligencia rusa propuso a Chávez intervenir los cables submarinos de internet que conectan América del Sur y el Caribe con EE. UU. para penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense, una advertencia que, según él, fue ignorada por el presidente Chávez.

