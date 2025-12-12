x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que esta decisión impide que los tenderos y pequeños comerciantes tengan voz en decisiones que afectan directamente su actividad económica, e hizo un llamado al gremio a reconsiderar su decisión.

  • El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recordó que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo de los trabajadores, un componente clave de la demanda del comercio minorista. Foto: MinTrabajo y Colprensa
    El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recordó que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo de los trabajadores, un componente clave de la demanda del comercio minorista. Foto: MinTrabajo y Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, envió una carta a Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la que lamentó su decisión de no asistir a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, calificando la postura del gremio como “desafortunada”.

La misiva subraya que esta decisión priva a los pequeños comerciantes y tenderos del país de una representación clave en un proceso de gran relevancia económica y social.

Puede leer: “Esperamos que el salario mínimo no sea por decreto, pero hoy estamos pesimistas”: presidenta de Acopi

Convocatoria legal y propósito del diálogo tripartito

Según el Ministerio, la convocatoria a la mesa de concertación es una decisión genuina del Gobierno Nacional, en cumplimiento de la Constitución y la Ley 278 de 1996.

Su objetivo es analizar elementos macroeconómicos que permitan tomar decisiones y presentar propuestas tanto de trabajadores como de empleadores.

“El mandato constitucional incluye asegurar condiciones laborales dignas y una remuneración mínima, vital y móvil, conforme a los artículos 25 y 53 de la Constitución”, enfatizó el comunicado.

Incremento salarial y participación institucional

El ministro aclaró que ni el presidente Gustavo Petro ni la cartera laboral han anunciado cifras de incremento salarial, respetando así la dinámica del proceso de concertación.

Relacionado: Sindicatos piden alza del 16% para el salario mínimo en 2026; mientras que empresarios proponen 7,21%

“La jurisprudencia nacional, en especial la Sentencia T-426 de 1992, respalda la protección del poder adquisitivo del salario como criterio orientador de la discusión”, se lee en la carta.

Impacto económico de la ausencia de Fenalco

Sanguino advirtió que la ausencia de Fenalco deja sin voz a los tenderos y pequeños comerciantes en decisiones que impactan directamente su actividad económica.

Recordó que el salario mínimo influye en la capacidad de consumo de los trabajadores, un componente clave de la demanda del comercio minorista.

El ministro también destacó y agradeció la participación de gremios como Andi, Acopi, SAC y Asobancaria, así como de las centrales sindicales CUT, CGT, CTC y las confederaciones de pensionados.

En contexto: No hubo acuerdos, ni cifras oficiales, hasta ahora, en el día del ‘destape’ de propuestas

Finalmente, reiteró que las mesas de concertación siguen abiertas para Fenalco y expresó su preocupación por que sesgos, desinformación o diferencias políticas terminen dejando sin representación a los pequeños comerciantes.

Vea también: Si el salario mínimo sube más de 10%, como sugiere el Gobierno Petro, reducir la inflación será “más difícil y costoso”: gerente del Banrep

“Sería un buen mensaje para la mesa de concertación y sus representados que reconsiderara su decisión, de manera que puedan seguir ejerciendo su derecho a participar en los mecanismos de diálogo social y concertación tripartita que fortalecen la institucionalidad laboral y económica del país”, concluyó la misiva.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida