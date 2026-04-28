“Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana

Shakira decidió romper el silencio sobre los capítulos más sombríos de su pasado reciente. En una carta titulada Llorar ya no es suficiente, publicada por el diario brasileño O Globo y reseñada por el diario El País de España, la cantante colombiana relata la crisis que enfrentó en 2022.
El texto coincide con su presentación masiva en la playa de Copacabana el próximo sábado 2 de mayo, donde se espera una asistencia de dos millones de personas. En sus líneas, la artista recuerda cómo el fin de su relación de 12 años con Gerard Piqué se entrelazó con el estado crítico de salud de su padre.