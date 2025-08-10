Sneyder Pinilla envía carta a jueces de Paloquemao para pedir que su audiencia por caso UNGRD sea pública

En un giro dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y uno de los implicados más graves en el entramado, ha enviado una contundente carta a los jueces del complejo judicial de Paloquemao. En la misiva, Pinilla solicitó que su audiencia de principio de oportunidad no sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios de comunicación y la ciudadanía. Puede leer: ¿A quiénes se refiere Sneyder Pinilla con la expresión “no tengo intenciones de irme de este mundo” que puso en su carta? La audiencia de Pinilla está programada para el próximo martes a las 11:00 a.m.. La razón detrás de la petición, es, según dice, que “la difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, expresó en la carta. Añadió que “la transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”.

Pinilla, quien ejerció como el segundo al mando en la UNGRD, debajo de Olmedo López Montaño, subrayó el ”altísimo precio” que ha tenido que pagar desde que decidió colaborar con la justicia. Según su declaración, no solo ha hablado, sino que ha entregado “documentos, grabaciones, chats y pruebas técnicas que hoy están en poder de la Fiscalía y la Corte Suprema”. Gracias a estos aportes, se han abierto procesos contra las más altas esferas del poder incluyendo congresistas, ministros, contratistas y funcionarios. En su carta, Pinilla también explicó la naturaleza del principio de oportunidad, destacando que “no es un perdón a quien cometió delitos, sino una herramienta que permite entrar en estructuras criminales cerradas, donde la verdad no se consigue en un allanamiento, sino cuando alguien que estuvo adentro decide contar lo que pasó y lo cuenta con pruebas”. La solicitud de Sneyder Pinilla cobra especial relevancia a la luz de un reciente revés judicial para Olmedo López, a quien el pasado 4 de agosto, un juez de la República negó el principio de oportunidad que había pactado con la Fiscalía General de la Nación. La decisión se basó en lo que el juez consideró “faltas de la Fiscalía en el procedimiento” y en una argumentación insuficiente por parte del ente acusador, lo que, según fuentes cercanas al caso, ”podría poner todo el caso en riesgo”. Esta negación significa que todas las delaciones que Olmedo López ha realizado hasta la fecha corren el riesgo de quedar sin efectos judiciales. La situación de López ha generado preocupación en la Corte Suprema y podría provocar un ”efecto dominó” que afectaría la totalidad de los procesos derivados de sus testimonios.