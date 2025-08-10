Sneyder Pinilla envía carta a jueces de Paloquemao para pedir que su audiencia por caso UNGRD sea pública

En un giro dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y uno de los implicados más graves en el entramado, ha enviado una contundente carta a los jueces del complejo judicial de Paloquemao. En la misiva, Pinilla solicitó que su audiencia de principio de oportunidad no sea reservada ni secreta, sino pública, con acceso para medios de comunicación y la ciudadanía.
La audiencia de Pinilla está programada para el próximo martes a las 11:00 a.m.. La razón detrás de la petición, es, según dice, que “la difusión de esta audiencia no es un capricho. Es mi única garantía real de protección frente a quienes se benefician de mi silencio, frente a quienes han intentado intimidarme, sobornarme, desprestigiarme y frenar mi colaboración”, expresó en la carta. Añadió que “la transparencia es el mejor blindaje contra la corrupción y contra el miedo”.