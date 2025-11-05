Llegan los primeros coches eléctricos que reemplazarán a los caballos para ponerle fin al maltrato animal en Cartagena

El anuncio fue hecho por el alcalde Dumek Turbay Paz, quien aseguró que esta transformación marca un antes y un después en la historia de la ciudad. “Este es un paso muy importante para Cartagena. Con los coches eléctricos avanzamos hacia una ciudad más moderna, sostenible y humana. Detrás de este proyecto hay un compromiso enorme con el bienestar animal y con la dignificación de quienes durante tantos años han trabajado en este oficio tan representativo de nuestra ciudad”, dijo el mandatario.
