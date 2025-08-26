Cartel de los 20 más buscados del frente 36 de las disidencias en Antioquia: al primero lo capturaron paseando en Tolima

Tras el ataque de la semana pasada al helicóptero de la fuerza pública en Amalfi, Nordeste antioqueño, que dejó 13 policías fallecidos, las autoridades publicaron un nuevo cartel de los más buscados presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las extintas Farc, grupo armado organizado al que se le atribuye el atentado.
Le puede interesar: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación
En la lista se encuentran 20 personas con alias como Chejo, Pablo, Guaricho, Samir, Primo gay, el barbado, Macoco, Bruno, Samir, Guillermino, Paicero, Pisa suave, Cinco, Darlinson, Venezuela, Pimpón y Galy, entre otros. El cartel fue presentado este lunes 25 de agosto por el Departamento de Policía Antioquia, desde donde también anunciaron la primera captura de uno de los reseñados.
El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que fueron casi cuatro años de investigaciones para materializar la orden de captura en contra de Yuber Arbey Vera Vera, alias Yuber Yuca, quien es el presunto cabecilla de comisión del frente 36 de las mencionadas disidencias, bloque Magdalena Medio.