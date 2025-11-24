La estrategia del Cartel de los Soles para colarse en la política colombiana: habría un narco detrás

Justo a partir de este lunes se hace efectiva la decisión del Gobierno Estadounidense de designar al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por su sigla en inglés), curiosamente. Al tiempo se conoció que esta misma estructura criminal estaría buscando inmiscuirse en la política colombiana por medio de David ‘El Faraón’, un capo venezolano invisible.

La noticia la dio a conocer RCN, que hizo público que ya existen tres denuncias que reposan ante la Fiscalía en las que una mujer, que hoy es testigo protegida, reveló cómo luego del asesinato de su esposo personas ligadas a ‘El Faraón’ y el Cartel de los Soles la amenazaron y le arrebataron sus bienes.

Resulta que ese patrimonio ahora es utilizado para incrementar la influencia económica y política en la región. Justamente, el abogado José Botello, veedor de la denuncia, trasladó las pruebas a autoridades en Estados Unidos. Y, con el paso de las semanas, recibió una comunicación del FBI. Este lunes 24 de noviembre está pactado un encuentro para ampliar los detalles de las denuncias.

El abogado le expuso al medio citado, que en su posesión tiene evidencias de reuniones, escritos y testimonios sobre cómo las facciones del Cartel de los Soles estarían buscando introducirse en las elecciones del 2026 en el país.