Casa Blanca aceptaría análisis grafológico de la supuesta carta de Trump a Epstein, mientras el presidente dijo “no es mi firma”

La Casa Blanca se declaró este martes favorable a recurrir a expertos en grafología para examinar las firmas atribuidas a Donald Trump en los documentos que lo vinculan con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, protagonista de un gran escándalo sexual.
Epstein murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales. “Por supuesto que lo apoyaremos”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa el martes, ante la pregunta sobre un posible recurso a grafólogos.
La publicación a comienzos de semana de varios documentos que ponen en entredicho al presidente estadounidense, entre ellos en particular una carta subida de tono cuya existencia había sido revelada en julio por el Wall Street Journal, sacudió Washington.