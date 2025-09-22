Casa Blanca confirma que recibió carta de Maduro pidiéndole diálogo a Trump: “está plagada de mentiras”

Todo parece indicar que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela no se reduce. Este lunes, se conoció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la invitación al diálogo hecha en una carta por el líder venezolano, Nicolás Maduro, afirmando que la misiva estaba plagada de “mentiras”.

Así lo anunció la Casa Blanca en una rueda de prensa este lunes: “Maduro repitió muchas mentiras en esa carta, y la postura de la Administración sobre Venezuela no ha cambiado”, declaró el lunes la portavoz Karoline Leavitt en una rueda de prensa, en la que calificó a Maduro de “ilegítimo”.

En contexto: Nicolás Maduro le envió carta a Donald Trump pidiendo una “conversación directa y franca”

El presidente Trump “ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela”, agregó la portavoz.