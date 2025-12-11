x

Casa Blanca reaccionó a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia: “Ha dicho cosas alarmantes e insultantes hacia EE. UU.”

El gobierno de Gustavo Petro informó que la invitación a Donald Trump se dio porque “el mandatario estadounidense aseguró que Colombia puede ser motivo de ataques por parte de su país”.

  • La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada por la invitación de Gustavo Petro a Donald Trump. FOTO:Getty
    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada por la invitación de Gustavo Petro a Donald Trump. FOTO:Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 27 minutos
bookmark

El gobierno de Estados Unidos se refirió nuevamente a Gustavo Petro tras las tensiones y enfrentamientos que ha tenido el jefe de Estado con su homólogo Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia.

Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el presidente hable directamente si eso es algo que consideraría”, aseguró en una rueda de prensa.

En contexto: Petro invitó a Trump a Colombia, pero le dijo que “es un hombre muy desinformado” sobre el país

Además, cuestionó las declaraciones del mandatario colombiano. “El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos, y al presidente no le gusta”, contestó la alta funcionaria.

Las declaraciones se produjeron después de que Petro reiterara desde su cuenta de X que Trump debería venir a Colombia en medio de reproches del republicano por su gestión contra el narcotráfico.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, escribió el presidente a inicios de diciembre.

Petro volvió a referirse al tema este miércoles en el Consejo de Ministros. “Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”. Dijo que la invitación puede ser a Bogotá o Cartagena y pidió a la Cancillería formalizarla. “Ya no será en Washington, será en Bogotá”, añadió.

En los últimos meses, Washington retiró a Colombia la certificación de aliada antidrogas, impuso sanciones contra Petro y sus allegados y llegó a señalar al mandatario colombiano como líder del narcotráfico, sin aportar pruebas.

Este miércoles, Trump advirtió que Petro “va a meterse en grandes problemas si no espabila” y acusó a Colombia de estar “produciendo un montón de drogas”.

Por su parte, Petro ha criticado repetidamente la ofensiva estadounidense en el Caribe y el Pacífico iniciada en septiembre contra supuestas narcolanchas, que deja más de 80 muertes a las que Petro se refiere como “ejecuciones extrajudiciales”.

Presidencia afirmó que la reiteración de la invitación del presidente Petro “se dio porque el mandatario estadounidense aseguró que Colombia puede ser motivo de ataques por parte de su país”.

“He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden. Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, había dicho Trump.

Esto provocó nuevos choques entre ambos y Petro sostuvo que “sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Puede leer: “Sacar a Trump”: las frases más polémicas de entrevista de Petro en la que defendió a Maduro en plena crisis con EE. UU.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia”, dijo en X.

Las fricciones también se han aumentado por la cercana relación de Petro al cuestionado presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que el gobierno estadounidense acusa de pertenecer a la organización denominada el “Cartel de los Soles”. Petro defiende el diálogo y un gobierno de transición democrático en Venezuela.

