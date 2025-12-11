Casa Blanca reaccionó a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia: “Ha dicho cosas alarmantes e insultantes hacia EE. UU.”

El gobierno de Estados Unidos se refirió nuevamente a Gustavo Petro tras las tensiones y enfrentamientos que ha tenido el jefe de Estado con su homólogo Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre a la invitación que Petro hizo a Trump para visitar Colombia.
“Es muy interesante, no he tenido noticias sobre esa invitación, dejaré que el presidente hable directamente si eso es algo que consideraría”, aseguró en una rueda de prensa.
Además, cuestionó las declaraciones del mandatario colombiano. “El presidente Petro ha estado diciendo algunas cosas muy alarmantes y francamente insultantes hacia los Estados Unidos, y al presidente no le gusta”, contestó la alta funcionaria.
Las declaraciones se produjeron después de que Petro reiterara desde su cuenta de X que Trump debería venir a Colombia en medio de reproches del republicano por su gestión contra el narcotráfico.