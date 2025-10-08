x

Casa Blanca pidió a Petro retractarse de declaración “infundada” sobre posibilidad de que lancha bombardeada en el Caribe tuviera colombianos

Horas antes, el presidente Petro dijo que hay “indicios” de que en la lancha hubiera colombianos a bordo.

  • Foto: Getty
    Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

La Casa Blanca publicó un mensaje en el que le pide al presidente Gustavo Petro que se retracte públicamente “de sus declaraciones reprochables y sin fundamento para que podamos volver a un diálogo productivo para construir un futuro próspero y fuerte para la gente de Colombia y Estados Unidos”, dijo un oficial de la Casa Blanca, según reveló Noticias Caracol.

En contexto: Sin mostrar pruebas, Petro dice que hay “indicios” de que la última lancha bombardeada por EE. UU. en el Caribe era colombiana

Horas antes, el presidente Petro había dicho que hay “indicios” de que en la lancha hubiera colombianos a bordo.

“(...) se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien”, dijo Petro en la red social X.

Además, señaló que “no hay una guerra contra el contrabando, hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”.

A su vez, luego del pedido de retractación, Petro respondió: “Que la Casa Blanca nos dé la información de las personas que han muerto por misiles de los EE. UU., para saber si mi información es infundada”.

Noticia en desarrollo...

