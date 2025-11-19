Casa Blanca rechazó oferta de Maduro para dejar el poder de Venezuela en dos años, reveló investigación del NYT

La Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para dejar el poder tras un periodo de transición de dos años, según una investigación publicada por The New York Times. El planteamiento habría surgido en el marco de conversaciones extraoficiales que, de acuerdo con el medio, fueron autorizadas por el entonces presidente estadounidense Donald Trump como parte de los esfuerzos por explorar una salida a la crisis política en Venezuela.
El reportaje afirmó que Trump dio “su visto bueno” a planes de la CIA para preparar un “campo de batalla para acciones futuras”, lo que incluyó retomar contactos indirectos con el Gobierno de Maduro. Funcionarios citados bajo anonimato aseguraron que emisarios del chavismo ofrecieron una transición de dos a tres años para garantizar una renuncia pactada, oferta que Washington consideró inaceptable por extender la permanencia de Maduro en el poder.