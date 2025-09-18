Casa por cárcel al padre que fue grabado golpeando a su hijo en una finca de Yarumal, Antioquia

Por la violenta golpiza que le propinó a su hijo en una finca de Yarumal, Norte antioqueño, un juez de control de garantías le dictó medida de detención domiciliaria al hombre de 43 años señalado de cometer estos hechos repudiado hasta por las más altas autoridades del departamento.
Los hechos registrados ocurrieron el pasado 9 de septiembre en una finca de la vereda El Bosque, de este municipio, cuando quedó registrado dándole múltiples golpes a su hijo, de 15 años, provocándole múltiples lesiones. Después de la viralidad del caso en las redes sociales, el hombre escapó del lugar y fue capturado una semana más tarde en la zona urbana de la localidad.