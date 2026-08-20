Alcaldía respaldó imputación a Quintero en audiencia por Aguas Vivas, ¿qué sigue?

Este jueves se realizó una nueva audiencia del caso de Aguas Vivas, el escándalo que tiene en el banquillo al exalcalde Daniel Quintero y a varios altos exfuncionarios de su gobierno por presuntamente intentar beneficiar a un privado con un lote ubicado en Las Palmas.
Este 20 de agosto la diligencia se reanudó luego de que el pasado 6 de este mismo mes la Fiscalía General de la Nación sustentara su desacuerdo ante una nulidad que se declaró en la imputación de los delitos.
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Vale recordar que a mediados de julio, la jueza 22 Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento había establecido que el ente acusador no había sido claro en los delitos que le estaba imputando a los 13 procesados y pidió ajustar ese acto.
Luego de que la Fiscalía interviniera en las audiencias que se han venido realizando, este jueves el turno fue para el apoderado de las víctimas, cuya representación es liderada por la Alcaldía de Medellín.