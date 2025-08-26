¿Qué sigue en el caso contra la campaña Petro Presidente tras superar topes por más de $3.500 millones?

En octubre de 2024, el CNE abrió formalmente investigación contra la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes y financiación con recursos prohibidos. El monto señalado asciende a más de 5.300 millones de pesos, cifra que incluye aportes no reportados y gastos omitidos.
Para abril de 2025, la Corte Constitucional ordenó suspender provisionalmente el proceso contra el presidente, argumentando la protección de su fuero. No obstante, la medida no cobijó a otros implicados, como el exgerente de campaña Ricardo Roa y otros directivos de Colombia Humana y la Unión Patriótica.
Pero recientemente, dos magistrados del CNE radicaron una ponencia que propone sanciones formales a los miembros del equipo directivo de la campaña.
Sobre esto, la Ley 996 de 2005 otorga al CNE la facultad de auditar ingresos y gastos, imponer multas y ordenar la devolución de recursos irregulares. En caso de que el candidato ganador haya incurrido en irregularidades, el Congreso de la República es la instancia responsable de adelantar un eventual juicio político por indignidad.
Además, la Constitución de 1991, en su artículo 109, establece que violar los topes máximos de financiación de campañas, si se comprueba, puede acarrear la pérdida de investidura o del cargo.
Pero a lo largo de los últimos 30 años varios procesos han demostrado que, aunque la norma existe, las investigaciones contra campañas presidenciales han tenido desenlaces distintos: algunas se archivaron, otras derivaron en sanciones a gerentes o directivos, pero ninguna llegó a afectar de manera directa a un presidente en ejercicio.