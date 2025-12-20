Choque entre Petro y Andrés Pastrana por nueva foto del expresidente en los archivos Epstein

La publicación de los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos salpicó nuevamente al expresidente Andrés Pastrana. El presidente Gustavo Petro se refirió a este hecho luego de que saliera a la luz una imagen en la que el exmandatario colombiano aparece junto a Ghislaine Maxwell, condenada por su papel en la red de abusos del financiero estadounidense. Entérese: Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas Los documentos, divulgados este viernes, incluyen fotografías y registros vinculados a la investigación contra Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por delitos de tráfico sexual de menores.

Entre el material difundido figura una imagen de Pastrana con Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión tras ser sentenciada en 2021 por reclutar menores para Epstein, de quien fue pareja y colaboradora cercana. Ambos aparecen abrazados y vestidos con uniformes de vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Petro en su cuenta de X escribió. “Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”. Pastrana respondió de inmediato al jefe de Estado. “No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores”, indicó el expresidente. Agregó: “Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

El nombre de Pastrana ya había aparecido previamente vinculado a la investigación internacional sobre Epstein. En agosto pasado, desde prisión, Ghislaine Maxwell mencionó al expresidente colombiano en una declaración rendida ante el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en el marco de las pesquisas sobre la red de abusos del financiero. Puede leer: Un tigre disecado, mural de alambre de púas y fotos con líderes mundiales: así era la excéntrica mansión de Jeffrey Epstein En su testimonio, Maxwell aseguró no tener certeza de que Pastrana hubiera abordado el “Lolita Express”, el avión privado de Epstein, ni de que hubiese visitado su isla privada en el Caribe, señalada por las autoridades como escenario de múltiples abusos sexuales. “No sé si alguna vez estuvo en el avión. No creo que viniera a la isla”, le dijo Maxwell al fiscal Blanche.

Sin embargo, la mujer, de 63 años, afirmó que sí coincidió con el exmandatario colombiano en otros viajes. “Fui a lugares con él. Uno fue a Colombia y Epstein fue, y el otro fue a Cuba y Epstein y Andrés Pastrana estaba allí, creo”, agregó en su declaración.

A estas afirmaciones se sumó la revelación de fotografías inéditas publicadas por The New York Times este año, tomadas en el lujoso apartamento de Epstein en Manhattan, en las que aparece Pastrana junto a Maxwell y el fallecido exdictador cubano Fidel Castro. Además, el nombre del expresidente colombiano, quien gobernó entre 1998 y 2002, figura en registros de vuelos del entorno de Epstein correspondientes a 2003. Puede leer: Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual Frente a estos señalamientos, Pastrana ha reiterado su defensa. Reconoció que sí viajó en un avión propiedad de Epstein, pero negó haberlo hecho en el “Lolita Express”. Según su versión, utilizó otra aeronave del financiero para realizar un transbordo hacia La Habana, Cuba, tras una invitación del entonces líder cubano Fidel Castro, y no para visitar la isla privada donde se habrían cometido los abusos. Amplíe la noticia: NYT publicó nuevas fotos en el excéntrico apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan: aparece Andrés Pastrana abrazado con Fidel Castro En febrero de este año, cuando el tema volvió a generar controversia, el exmandatario insistió en esa explicación a través de sus redes sociales. “Documentos de @TheJusticeDept confirman que nunca volé en el llamado Lolita Express (Boeing 727-31 H, N908JE). Viajé única y exclusivamente a La Habana a entrevistarme con Fidel Castro en un Gulfstream ejecutivo (N909JE) y otro aprobado por Cuba. Como consta, allí me quedé”, escribió entonces. Pastrana también ha señalado que conoció a Epstein en un evento en Irlanda, pero ha negado de forma reiterada haber estado en la isla del financiero o haber participado en actividades ilegales relacionadas con el caso.

