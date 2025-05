Caso Fonade: Benedetti niega sobornos tras audios y abogado dice que lo están juzgando “por cobrar honorarios”

—¿Dónde está la incomodidad mía? Que no es gran cosa. La incomodidad mía fue que un día llegó ella a decirme que tú le habías dicho que por qué no se acogían en un principio de oportunidad —dice Benedetti. —Jamás diría eso, hombre. Jamás lo haría —responde el abogado.

Ante ello, Bernal calificó como “irresponsable” la columna y negó que lo estuvieran “comprando”. “Eso es totalmente descontextualizado porque a mí me contrataron para dos procesos y de lo que yo estoy hablando en esas conversaciones es la tasación de honorarios de los dos procesos. No es una conversación que tenga que ver con un acto de corrupción ni mucho menos con un tema de Corte Suprema”, dijo el jurista a Caracol Radio.

El abogado señaló además que era el entonces senador Benedetti quien financiaba los honorarios en favor de Elsy Mireya Pinzón. “Cuando yo tomé el proceso, antesistos de 2022, yo me reúno y me doy cuenta de que ellos no tienen intereses encontrados, ni conflictos de intereses. Como los dos manejaban la misma versión, y como el caso se manejaba, por un lado, en Corte Suprema, y otro en Fiscalía, no había ningún conflicto de intereses. Él me dijo ‘yo le pago los honorarios a usted, usted defiéndala’”.

“Este no era un tema donde yo tuviera que convencer a alguien de que no declarara en contra de alguien, sino todo lo contrario. En este tema se venía desarrollando una teoría del caso. Yo estaba haciendo un cobro de honorarios. Si la conversación se escucha completa, se dan cuenta de que es un acuerdo de honorarios”, agregó.

Inclusive, el jurista ratificó que “jamás” Benedetti incidió en el proceso, aunque reconoció que cuando le iba a pagar los honorarios, el hoy ministro le reclamó. “Me dice, ‘es que usted va a ser un principio de oportunidad con la Fiscalía’ y efectivamente. Pero yo nunca iba a hacer un principio de oportunidad con la Fiscalía porque los procesos apenas estaban en indagación. Ni la habían llamado a interrogatorio”.